LA “VERTICAL GYM” PROMUOVE UNA NUOVA DISCIPLINA: LA POLE DANCE

VERTICAL GYM riprende a tutti gli effetti le proprie iniziative, per la città e il territorio, per chi in sostanza ama stare in armonia con il proprio fisico e la mente, si vuole avvicinare ad una bella e diversa disciplina come la Pole Dance .

Una disciplina che a tutti gli effetti combina danza e ginnastica, in un mélange particolare che consente di temprare e tonificare il fisico, migliorare la coordinazione e, cosa non meno importante, consolidare la propria autostima. A differenza della Lap Dance, la Pole è uno sport vero e proprio , di cui si disputano campionati internazionali.

Un progetto, per la città di Brindisi, fortemente voluto, con tanto impegno e passione, da Simona Melli, anche sulla scia di precedenti esperienze avviate al Nord, tra Como e Milano.

E la comunità brindisina, gli appassionati, hanno sempre più risposto al “richiamo “di una disciplina che sta avendo consenso, partecipazione, unendo anche voglia di movimento e sensualità.

Nei giorni scorsi, abbiamo realizzato presso il Castello Alfonsino a Brindisi (un patrimonio del territorio che via via sarà recuperato definitivamente alla comunità brindisina) un video che praticamente pubblicizza il mondo acrobatico della Pole Dance, amaca area, tessuti aerei, functional training, calisthenics.

L’ 1 maggio, presso la sede brindisina di Vertical Gym in Via Romolo, 49, dalle ore 12 sino al tardo pomeriggio, si svolgerà la COMPETIZIONE REGIONALE delle discipline sopra elencate. Le vincitrici si qualificheranno per la COMPETIZIONE NAZIONALE che si terrà a l’Aquila i prossimi 28 e 29 maggio.

Un appuntamento significativa, nell’ ottica di un percorso virtuoso che avrà altre iniziative, progetti, in condivisione con la comunità, la città, il territorio, il mondo dell’associazionismo sportivo.