La via Appia è patrimonio mondiale dell’Unesco! La nota di Marchionna

Ecco la nota del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna:

E’con enorme soddisfazione che annunciamo l’iscrizione della Via Appia nel Patrimonio mondiale dell’Unesco. Si tratta del 60° riconoscimento all’Italia e il primo ufficialmente proposto dal Ministero della Cultura italiano. Siamo orgogliosi di rappresentare uno degli snodi fondamentali dell’antica via romana, insieme alle Città di Roma e Benevento. Lunedì 29 luglio 2024 presso la sala dell’Autorità Portuale saluteremo tutti insieme questo importante riconoscimento che coinvolge in modo così significativo la Città di Brindisi, antico terminale della “Regina Viarum”