La vicenda-Arneo finisce in Procura. Esposto dei Sindaci. Saccomanno in Tribunale

I cittadini di Torre Santa Susanna, così come quelli dlatri comuni del Salento, non ce la fanno più a subire le angherie del Consorzio Arneo che continua a chiedere soldi per servizi mai resi. per questa ragione il Sindaco Michele Saccomanno, così come i primi cittadini di altri comuni, ha presentato un esposto in Procura, supportato da una relazione tecnica che prevede una nuova classificazione con il conseguente annullamento dei tributi per case e campagne torresi. Chiamata in causa la Regione Puglia che ha il compito di modificare le norme.