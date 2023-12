Presso la Sala Conferenze della Provincia di Brindisi si è tenuta un’interessante conferenza sul tema “La violenza di genere: è davvero emergenza?”. L’evento è stato organizzato dal Club Inner Wheel “Brindisi Porta d’Oriente” per dire BASTA alla violenza contro le donne. L’incontro è iniziato con un video che ha mostrato le foto di tutte le donne vittime di femminicidio da gennaio 2023. Un elenco che ha destato tanta commozione nei presenti. Dopo i saluti della Presidente dell’Inner Wheel Brindisi, dott.ssa Fausta de Carlo Serinelli, è intervenuta la dott.ssa Roberta Serinelli, criminologa e analista comportamentale, “importante collaborazione per una visione concreta del problema, frutto di un lavoro quotidiano con universi delicati e spesso borderline”. Ospite particolarmente atteso il Generale dott. Luciano Garofano che, a causa del covid, non è potuto intervenire in presenza, ma che ha dato il suo prezioso contributo collegandosi online e la sua relazione è stata esaustiva con riflessioni importanti riguardanti il tremendo problema dei femminicidi. Sono state evidenziate ed approfondite le possibili cause che possono portare a questi comportamenti da parte degli uomini. Grande importanza può, senza dubbio, avere una connessione di intenti tra scuola e famiglia, così da lavorare insieme. L’incontro è stato coordinato dal giornalista Mimmo Consales. È importante organizzare questi appuntamenti per continuare a fare “rumore” e dire BASTA così da potere intervenire per contrastare la violenza di genere, una vera emergenza. Anna Consales