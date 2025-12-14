La Virtus Brindisi cede i due punti al Calimera

Una Virtus in cerca di riscatto lotta fino all’ultimo possesso ma deve cedere i due punti a una Zero21 Calimera più solida e continua nell’arco dei quaranta minuti. Gli ospiti fanno subito capire di essere arrivati a Brindisi con idee chiare: 15-8 per la Zero21, con la tripla di Tommasi sull’ultimo possesso del quarto che permette alla Virtus di limitare i danni e di chiudere il primo intervallo sotto di quattro lunghezze (11-15), dando ossigeno a un attacco ancora inceppato.

Cambia l’inerzia. La Virtus trova risposte dalla panchina con Giuri, Petracca e Brusa, prolunga il parziale e trova il pareggio sul 15-15. La gara resta equilibrata e fisica, ma sono le difficoltà dei padroni di casa nel tiro dalla lunga distanza a favorire Calimera, che ne approfitta, anche con un’ottima difesa, per piazzare un nuovo e importante allungo a ridosso dell’intervallo lungo (26-34).

Ripresa a ritmi bassi, ma partita ancora viva. Gli attacchi faticano a decollare, ma la Virtus mostra maggiore compattezza e aggressività. A 2’31” dalla fine del terzo quarto resta pienamente agganciata al match, concedendo fino a quel momento appena quattro punti agli avversari nel periodo (38-42) e chiudendo la frazione sotto di sei, sul 42-48.

Ultimo periodo: piccolo break, grande peso. La Zero21 apre l’ultima frazione con un 5-0 nei primi due minuti e tocca il +11, vantaggio significativo in una gara giocata prevalentemente sul piano difensivo. La Virtus però non molla: l’attacco si sblocca e, trascinata da Barletta – due volte a segno con il gioco da 2+1 – e dalla tripla di Tommasi, riapre tutto a 2’51” dalla sirena (55-59).

Due minuti di stallo. Dopo una serie di botta e risposta, gli attacchi si bloccano improvvisamente. Nessuna delle due squadre riesce a chiudere definitivamente o a completare la rimonta: poco meno di un minuto dal termine il punteggio è ancora fermo sul 55-59.

55 secondi di fuoco. Barletta trova il canestro col gancio e Tommasi colpisce dalla lunga distanza, riportando la Virtus a un solo possesso di distanza (60-62) con 30 secondi ancora da giocare. Calimera, però, risponde con grande lucidità e spegne l’entusiasmo del pubblico di casa con una tripla pesantissima a 16” dalla fine. I tiri liberi falliti da Barletta e il successivo fallo tecnico alla panchina brindisina chiudono definitivamente i conti. L’incontro termina così **62 a 66, ** una vittoria molto per gli ospiti e due punti pesantissimi per la classifica del girone.

L’AZ Disinfestazioni incappa così nella seconda sconfitta consecutiva, dopo il ko di Ceglie, nonché primo stop casalingo stagionale. Restano segnali positivi, ma anche la consapevolezza di aver affrontato una formazione solida e ben allenata. La Zero21 Calimera sorpassa proprio la Virtus in classifica e si proietta in testa al girone, con una gara da recuperare.

Tabellini del match

AZ Disinfestazioni – Zero21 Calimera 62-66 (11-14; 26-34; 42-48; 62-66)

AZ Disinfestazioni: Balsamo, Barletta 20, Brusa 2, Di Noi, Fazzina 14, Giuri 2, Petracca 2, Santoro 1, Stamerra 6, Tommasi 15, Tarlo