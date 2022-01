“LA VITA LEGATA AD UN LENZUOLO DI SETA”, IL LIBRO DI ANTONIO QUAGLIARELLA

Sta riscuotendo un notevole successo il libro “La vita legata ad un lenzuolo di seta” di Antonio Quagliarella. Nella città di Brindisi è in vendita presso la libreria Mondadori, in corso Garibaldi.

È un’autobiografia scritta in terza persona. Sono racconti di facile lettura che filano senza intoppi e che si leggono tutto d’un fiato. Una vena di autoironia e fiducia che non potrà andare tutto male. E mai come in questo momento si tratta di una chiave di lettura che può aiutarci a superare i momenti di difficoltà.

Antonio Quagliarella è pugliese. Una regione in cui ha vissuto una almeno una decina d’anni per ciascuna provincia. Il tutto, prima di trasferirsi a Milano.

Ha sempre lavorato in campo finanziario e da qualche anno ha scoperto la sua passione per la scrittura.