La Vita nelle Casedde: un Viaggio nel Passato e nel Presente

È tempo di esplorare i tesori nascosti della Puglia senza spostarsi per centinaia di chilometri.

L’Associazione Officina Didattica in Natura propone per Domenica 28 Aprile il cammino “Vita nelle

casedde”.

Le casedde o trulli, come sono più comunemente conosciute, sono abitazioni tradizionali esistenti

anche sul territorio di Latiano e che, sino agli inizi degli anni ‘60, hanno ospitato importanti comunità

rurali. La storia di Latiano e dei latianesi, infatti, ha radici anche nella vita di queste comunità, dove

alle giornate di faticoso lavoro, di sacrificio e di resilienza si alternavano momenti di pausa

caratterizzati da autentica vita comunitaria, fatta di chiacchiere sotto il sole cocente o davanti ad un

fuoco scoppiettante nelle serate d’inverno. Il passare del tempo era scandito da feste e celebrazioni

religiose che riunivano la comunità e ne rinvigorivano lo spirito.

La vera magia delle casedde risiede, però, nella loro capacità di connettere il passato con il presente.

Oggi, infatti, il trullo è considerato un mirabile modello di architettura bioclimatica, prodotto di un

bisogno immediato e contingente della cultura rurale contadina che conosce e rispetta l’ambiente nel

quale vive.

Seguendo il consiglio di Henry David Thoreau che nel breve saggio camminare ha scritto: “Se volete

fare esercizio, andate in cerca delle sorgenti di vita”, unisciti a noi in questo cammino. Esploreremo

insieme un’importante fonte da cui ha tratto origine la nostra cultura comunitaria.

Alla luce di quanto osservato durante il percorso, l’attività prevede una immersion in alcuni dei 17

goal dell’Agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare: salute e

benessere; istruzione di qualità; città e comunità sostenibili; consumo e produzione responsabili; vita

sulla Terra (goal 3, 4, 11, 12, 15)

L’itinerario si snoderà attraverso le contrade Tanusci, Specchia, Sardella, Don Giulio Caputi, Mileto

e Pozzello.