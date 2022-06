La vita segreta del Castello di Carovigno nel cuore della notte

Si terrà Sabato 2 luglio, a partire dalle ore 22, la visita guidata in notturna al Castello Dentice di

Frasso di Carovigno.

Ogni castello ha una vita segreta da raccontare e sarà questo il tema principale della serata.

Una voce misteriosa racconterà storie, aneddoti e testimonianze raccolte nel mese di marzo durante

il sopralluogo del G.I.A.P. (Gruppo indagini attività paranormali) di Roma che ha confermato la

presenza di una serie di “anomalie”.

Si tratta di un’occasione per scoprire il lato misterioso e affascinante della dimora nobiliare in una

fascia oraria d’eccezione, al buio con l’ausilio di lanterne. La visita avrà inizio con la proiezione del

video girato dallo stesso G.I.A.P.

Info e prenotazioni al numero 379.1092451 o all’indirizzo e-mail castellodicarovigno@gmail.com.

Ne vedremo e sentiremo delle belle!