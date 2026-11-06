Lab Creation apre le iscrizioni al corso di pianoforte e tastiera digitale: musica e creatività per giovani dai 14 ai 40 anni

Trasformare la passione per la musica in una competenza concreta, imparando a suonare uno strumento in un ambiente accogliente e stimolante. È l’opportunità proposta a Mesagne da Lab Creation, che apre le iscrizioni al nuovo corso di pianoforte e tastiera digitale, rivolto a giovani e adulti di età compresa tra i 14 e i 40 anni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare alla musica chiunque desideri imparare a suonare, anche senza avere alcuna conoscenza preliminare. Il percorso didattico, infatti, è pensato sia per chi si accosta per la prima volta alla tastiera digitale e non conosce ancora le note, sia per coloro che possiedono già una certa esperienza e intendono riprendere lo studio dello strumento, consolidare le proprie capacità e perfezionare la tecnica.

La proposta formativa punta su un approccio dinamico e flessibile, capace di adattarsi alle esigenze, ai tempi di apprendimento e agli obiettivi di ciascun partecipante. L’intento non è soltanto quello di trasmettere le nozioni musicali e le tecniche necessarie per suonare, ma anche di stimolare la creatività, favorire l’espressione personale e permettere a ogni allievo di sviluppare progressivamente il proprio stile.

A seguire gli iscritti sarà una docente professionista, qualificata ed esperta, che accompagnerà ciascun partecipante durante le diverse fasi dell’apprendimento. Le lezioni si svolgeranno in una sala prove attrezzata, accogliente e dotata di strumenti professionali, pensata per offrire condizioni adeguate allo studio e alla pratica musicale.

Un aspetto particolarmente interessante dell’iniziativa è la possibilità di partecipare a una prima lezione di prova completamente gratuita e senza alcun impegno. Un’occasione per conoscere direttamente l’insegnante, visitare gli ambienti, prendere confidenza con gli strumenti e comprendere il funzionamento del corso prima di decidere se iscriversi.

Lab Creation invita quindi tutti gli interessati a non rimandare ulteriormente il desiderio di avvicinarsi alla musica. I posti disponibili sono limitati, così da garantire a ogni allievo un’adeguata attenzione durante il percorso formativo.

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni della lezione gratuita è possibile contattare il numero 392 0060788 oppure recarsi direttamente a Mesagne presso la sede di Lab Creation, in via Lucantonio Resta.

Perché imparare a suonare non è soltanto acquisire una nuova abilità: significa scoprire un linguaggio, coltivare una passione e trovare nella musica un nuovo modo di esprimersi. Questa volta, dunque, niente sogni nel cassetto: è il momento di sedersi davanti a una tastiera e cominciare a suonare.