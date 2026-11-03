Lab Creation di Mesagne apre le porte ai giovani talenti

Un’occasione per dare spazio alla creatività, sviluppare nuove abilità manuali e avvicinarsi al mondo dell’arte attraverso un percorso pratico e coinvolgente. È questo lo spirito dell’Open Day organizzato da Lab Creation Mesagne, nel cuore del centro storico, un appuntamento pensato per i bambini dagli 8 ai 9 anni che desiderano esprimere la propria fantasia e approfondire le tecniche artistiche in un ambiente stimolante e accogliente.

Un’esperienza formativa ideata per accompagnare i più piccoli in un percorso di crescita artistica, favorendo lo sviluppo della manualità, dell’immaginazione e della capacità di trasformare le idee in creazioni concrete.

L’iniziativa rappresenta anche un momento di incontro e scoperta per le famiglie interessate a conoscere da vicino le attività proposte da Lab Creation, realtà che punta a valorizzare il talento e la creatività dei bambini attraverso laboratori e percorsi educativi specificamente studiati per la loro fascia d’età.

La partecipazione all’Open Day è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati. Per questo motivo gli organizzatori invitano gli interessati a prenotare quanto prima contattando il numero 392 0060788, così da assicurarsi un posto e prendere parte a un’esperienza all’insegna dell’arte, della fantasia e del divertimento creativo.