L’ABBRACCIO DEI TIFOSI AL RITORNO DA BARLETTA

La città di Brindisi abbraccia la sua squadra di calcio dopo la straordinaria impresa maturata al Puttilli di Barletta. La vittoria per 1-4 ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria che, molto numerosa, ha deciso di accogliere la formazione biancazzurra al suo rientro allo stadio Fanuzzi: nonostante il divieto di trasferta per ragioni di ordine pubblico, i supporter non hanno perso l’occasione per salutare e ringraziare la squadra dopo un successo storico e aspettato per quarantatré lunghissimi anni. Era il 23 marzo 1980 la data dell’ultimo trionfo in terra barlettana (0-2 con autorete e gol di Luciano Mordocco), ma le sensazioni ci lasciano immaginare che anche la data odierna diventerà storica e impressa nella mente e nel cuore del pubblico brindisino. I calciatori, dopo aver ricevuto il calore e gli scroscianti applausi, hanno immortalato questo momento con i loro smartphone e hanno pubblicato diversi video sui propri profili social: uno dei più attivi è il vice capitano Alex Sirri, pilastro della difesa schierata da mister Danucci e uomo simbolo del nuovo corso biancazzurro. Sono scatenati i protagonisti del match, tornati a casa con i tre punti e con l’enorme soddisfazione di poter festeggiare con i propri tifosi. Entusiasmo alle stelle anche in società come dimostra la decisione di aprire gratuitamente la Curva Sud domani alle 14:30 in occasione dell’allenamento congiunto tra la juniores e i ragazzi che hanno avuto poco spazio a Barletta. Stasera, intanto, lo spettacolo è sugli spalti della tribuna: il Brindisi vince e Brindisi festeggia, tutti insieme per continuare a vivere il sogno della Serie C in questo delicatissimo ed incandescente rush finale di stagione.

Antonio Solazzo