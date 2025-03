L’abbraccio del San Marco alla città di Brindisi!

C’era davvero tanta emozione tra i cittadini di Brindisi che hanno voluto partecipare attivamente alla “Giornata dell’amicizia”, una iniziativa voluta dalla Brigata Marina San Marco per sottolineare il legame con la città di Brindisi e la piena collaborazione con le istituzioni locali. Un evento che si è svolto anche con la partecipazione del comandante della Squadra Navale, ammiraglio Aurelio De Carolis.

Centinaia di uomini del San Marco si sono radunati nel centro della città, mentre tutte le strade laterali e gli accessi al centro cittadino sono stati presidiati da uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre che dalla polizia locale. I reparti hanno attraversato il corso principale di Brindisi per poi confluire sul lungomare Regina Margherita dove ad attenderli c’erano tutte le autorità e migliaia di brindisini. Un evento particolarmente suggestivo durante il quale il San Marco ha dato prova delle proprie capacità attraverso dimostrazioni in mare e della dotazione di mezzi sofisticati, sia navali che terrestri.

Da oltre cinquant’anni la Brigata Marina San Marco, che è la componente anfibia della Marina Militare, opera in stretto coordinamento con le istituzioni locali, partecipando ad iniziative di carattere sociale e contribuendo alla sicurezza pubblica.

E Brindisi non ha perso occasione per dimostrare il proprio legame al San Marco e in genere alle forze militari che qui hanno i propri presidi. Una presenza importante, come sottolineato in tutti i momenti più difficili vissuti dalla comunità internazionale, dalla nostra nazione ed anche dalla città.

Nel pubblico anche tantissimi familiari degli uomini del San Marco che, come ben noto, hanno origini pugliesi e, in particolare, delle province salentine. Per loro una bella occasione per sfilare davanti alla propria gente.