LABORATORI DANZANTI PRESSO IL LICEO COREUTICO DI MESAGNE

Il Liceo Coreutico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne presenta, a partire da sabato 23 ottobre , Laboratori Orientanti, un percorso di lezioni di Tecnica della Danza classica e della Danza contemporanea per le Scuole di Danza che aderiscono all’ accordo “ DANZA, CULTURA e TERRITORI”.

Il presente accordo ha lo scopo di promuovere sul territorio la pratica coreutica come strumento di

crescita degli studenti mediante iniziative, anche didattiche, congiunte e finalizzate allo sviluppo

dell’educazione coreutica sul territorio e alla attuazione di eventi e manifestazioni diffuse. Gli appuntamenti saranno: 15 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre, 21 gennaio. Ringraziamo le Scuole di

danza che hanno aderito all’accordo per l’anno scolastico 2021/2022: Arte in Movimento (Oria),

Centro Studi Danza Koros (Taranto), Icos Sporting Club danza ( Francavilla Fontana), Life Core Fit

( Francavilla Fontana), Maison du Ballet (Ostuni),, “Bellart” (Mesagne), Accademia delle Danze

(Brindisi), Art Move (Ceglie Messapica), Studio Danza ( Francavilla Fontana), Centro Danza Brindisi ( Brindisi), Planet Gym 2004 (Latiano), Body & Soul Silfide (San Michele Salentino), Centro

Studi Arte Danza ( San Michele Salentino), Dance for you Accademy ( Cellino San Marco), Accademia delle Danze ( Brindisi), Oltredanza (Brindisi), Centro Formazione Danza ( San Pietro Vernotico), Asd Armonia ( Taranto).