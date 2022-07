LABORATORI DI ANALISI, SOTTOCOMMISSIONE CONSILIARE: “BENE ASSESSORE PALESE PER LA PROROGA DEL CRONOPROGRAMMA”

Nota del presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Mauro Vizzino, e dei consiglieri componenti della sub commissione per la riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi.

“Ringraziamo l’assessore Palese per aver dato seguito all’istanza che abbiamo formulato per la sospensione delle procedure per l’adeguamento al modello B1 della rete dei laboratori di analisi. Il cronoprogramma, infatti, prevedeva che si procedesse entro il 31 luglio: il rispetto di questo termine, però, avrebbe significato non avere il tempo di ricevere i necessari ragguagli dal Ministero della Salute sull’interpretazione autentica della normativa relativa alla soglia minima di prestazioni da raggiungere. Non solo: abbiamo bisogno di chiarimenti da parte del Ministero anche per capire se la soglia di 200 mila prestazioni l’anno si riferisca alla produzione delle singole strutture o all’aggregazione di più laboratori. Il rischio era quello di arrivare al 31 luglio senza aver esperito ogni strada utile a mettere in sicurezza il futuro di tante realtà che rappresentano un punto di riferimento per i cittadini. Perciò, non possiamo che apprendere con soddisfazione che l’assessore Palese abbia accolto le nostre richieste, autorizzando la sospensione del cronoprogramma. Approfondiremo la questione lunedì in Commissione con l’assessore Palese, a cui chiederemo anche ulteriori dettagli sull’interlocuzione avuta con il Ministero