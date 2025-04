Laboratori per cambiare insieme la città

Strategia urbana partecipata. E’ partita l’iniziativa del comune di Brindisi, su finanziamenti regionali, per ripensare alcuni angoli strategici dei vari quartieri di Brindisi in maniera partecipata, coinvolgendo cittadini e professionisti del settore. Il primo incontro di e’ svolto presso Palazzo Nervegna e ha avuto l’obiettivo di raccogliere le prime idee con relativi punti di forza e di debolezza. Sia questa prima parte progettuale che quella operativa con la cantierizzazione delle opere individuate sono finanziate a livello regionale. La particolarità’ dell’iniziativa risiede nell’unione dei progetti con quelli di due comuni del territorio provinciale, praticamente in sinergia. San vito dei normanni per ciò che riguarda le strade storiche e culturali come la Francigena ed Erchie per quello che riguarda i percorsi gastronomici riferiti particolarmente alla Dieta Mediterranea.