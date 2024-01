Laboratorio analisi di Francavilla Fontana: aggiudicata la gara per il completamento della sala di attesa

Con atto formale, adottato in data odierna dalla direzione di Presidio, è stata aggiudicata la gara indetta nel mese di dicembre scorso per il completamento della sala di attesa esterna al laboratorio analisi dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. I lavori dovrebbero essere avviati entro un mese.

I problemi evidenziati sugli organi di stampa nei giorni scorsi erano già noti: considerato il notevole afflusso di cittadini che si rivolgono al laboratorio, la sala di attesa interna non era sufficiente, così come le due sale prelievi.

Il laboratorio di analisi dell’ospedale è infatti aperto anche il sabato, e si accede senza prenotazione, con afflusso di utenti anche da fuori provincia.

Per quanto riguarda le attese per i prelievi, la soluzione – già valutata dalla direzione sanitaria della Asl – è di integrare il personale almeno con un’altra unità per attivare una terza sala e ridurre i tempi di accesso.