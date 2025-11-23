Laboratorio di canti femminili e critica al patriarcato di Non una di meno – Brindisi

Il 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne e di genere, si terrà dalle 17 alle 19, a Brindisi, presso lo Yeahjasi Santa spazio culturale, in via Santa Chiara, 2, vicino al duomo, un laboratorio musicale di Non una di meno. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, per condividere un’esperienza di coralità e riscoprire insieme alcuni canti femminili di lotta e di lavoro del centro e nord Italia. Il laboratorio non richiede alcuna esperienza musicale: sarà un momento di condivisione per rompere il silenzio e far rivivere la memoria delle donne che, unendo le proprie voci, hanno trasformato il disagio in forza collettiva e il canto in gesto di libertà.

Si sono già tenuti due incontri precedenti, in preparazione del sit-in del 25 novembre, presso la sede dell’ANPI di Brindisi e dell’associazione Mesagne Bene Comune di Mesagne. Il gruppo è stato guidato da Luciana Manca nell’interpretazione corale di brani sulla condizione femminile, come il canto laziale So’ nata sfortunata, secondo la versione riproposta da Graziella Prosperi (Noi semo donne/ e a litiga’ c’annamo senza l’arme/ semo più forti noi che le culonne) o canti sul tema del femminicidio come Sveglia molinaio de I giorni cantati di Piadena (CR). È seguita una riflessione collettiva, in cui ognuna ha individuato e condiviso l’aspetto più critico o disturbante del patriarcato nella propria esperienza personale e questi spunti hanno costituito la base per la composizione di un nuovo testo, sulla musica del canto delle mondine La smortina, ripreso in Ama chi ti ama da Giovanna Daffini e Giovanna Marini. Come si evince dai versi che qui pubblichiamo, i temi rilevati non riguardano esclusivamente la violenza, ma una serie di aspetti impliciti nella cultura patriarcale e diffusi in tutti gli ambiti, domestico, lavorativo, politico e sociale in genere. Le donne presenti hanno scritto alcune frasi per sintetizzare il proprio disagio e sono emerse situazioni tipiche della vita quotidiana in cui la mancanza di rispetto verso le donne è una prassi data per scontata, dalla minore credibilità attribuita alle donne in contesti come l’officina o i lavori di ristrutturazione, fino all’automatismo di alzarsi per sparecchiare. Non sono mancati i riferimenti alle molestie e alle differenze di trattamento in ambito lavorativo, per dimostrare come i femminicidi siano solo il sintomo più preoccupante di un sistema basato sistematicamente sulla subordinazione della donna. In particolare, la posizione dell’Italia, riguardo a questo divario, è preoccupante, come dimostra l’ultimo Global Gender Gap Index (https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/), in cui il nostro Paese si colloca all’85° posto su 148 stati. Nei quattro criteri per la misurazione del gender gap, partecipazione economica, istruzione, salute ed empowerment politico, l’Italia rivela il punteggio più alto nell’istruzione, con risultati eccellenti relativamente ad alfabetizzazione e iscrizione universitaria, mentre si classifica con un punteggio molto inferiore nella partecipazione al mercato del lavoro, a causa di stipendi più bassi e un alto tasso di lavoro part-time involontario. Evidentemente la lotta contro la violenza e per l’emancipazione femminile passa anche per le politiche economiche e di sostegno alla maternità.

Ama chi ti ama (critica al patriarcato)

Rit. Ama chi ti ama,

non amare chi ti vuol male,

specialmente il caporale

e i padroni che sfruttano te.

Nei colloqui di lavoro

Ci domandano se abbiamo figli

Non vogliamo più sentirli

Questi squallidi quacquaraqua

E poi per lo stesso lavoro

Gli stipendi per noi son più bassi

Questo è un vile divario coi maschi

Da abolire ora o mai più

Rit.

Cosa guardi? Che ti guardi?

Se truccata al bar voglio stare

Con la tuta o con la gonna

Non mi puoi importunar

Anche in casa tu decidi

Tutto quello che dobbiamo fare

E se c’è da sparecchiare

Sempre io mi devo alzar

Rit.

Se vuoi fare dei lavori

L’operaio con te ci prova

Mentre se tu sei sposata

A tuo marito vorrà parlar

Sminuisci il mio ruolo

Anche se io son laureata

E sul posto di lavoro

“Signorì” mi continui a chiamar

Rit.

Se non hai compagno e figli

Tu sarai sempre etichettata

Una donna incompleta

Tu sarai per la società

Rit. Ama chi ti ama,

non amare chi ti vuoi male,

specialmente il caporale

e i padroni che sfruttano te.