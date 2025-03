Lacreme Napulitane”, la grande sceneggiata al teatro Impero di Brindisi

Il prossimo 9 aprile, presso il Cinema Teatro Impero, a Brindisi, andrà in scena la famosa “Lacreme Napulitane”. Nel mondo della sceneggiata, “Lacreme Napulitane” tratta dall’omonima canzone di Bovio – Buongiovanni, rappresenta sicuramente uno dei capisaldi del genere.

Molti sono i testi che si sono scritti intorno a questa canzone per costruire uno spettacolo di genere, la sceneggiata appunto. Noi abbiamo messo in scena un testo scritto da Nino D’Angelo, quindi abbastanza moderno e attualizzato, un testo d’altronde già andato in scena qualche anno fa. Per esempio qui il famoso “malamente” non è un cattivo, ma solo un commerciante che insidia la moglie dell’amico. La regia di questa messinscena, si propone di normalizzare ancora di più la storia, rendendola un fatto accadibile tutti i giorni a ciascuno di noi. Il malamente altri non diventa che un uomo normalissimo che s’innamora perdutamente della moglie di un amico, cosa che accade nella vita reale ad ogni momento, e ricambiato da questa, in una folle avvolgente, passione, che li porta a fuggire da tutto e tutti, figli compresi, con tutto il carico di dolore e di difficoltà che la scelta porta con sé. Al marito tradito non resta che partire, come aveva fatto suo padre anni prima, per l’America, un America ipotetica, più il sogno americano che altro, in cerca di un lavoro, di una vita migliore da dare ai suoi figli. Come si vede anche qui del tutto attuale, contemporaneo.

La regia si propone di regalare agli attori una recitazione, vera, naturalistica, lontana dagli stereotipi cristallizzati, di un certo modo enfatico ed esagerato di portare le battute rendendola poco vicina alla realtà. Gli spunti comici e macchiettistici, non saranno sottolineati a discapito del vero, ma saranno frutto della buffa ironica realtà quotidiana che spesso supera la fantasia. A riprova di questo, una parte importante l’avrà la musica, che oltre alle bellissime canzoni che naturalmente arricchiranno lo spettacolo, si avvarrà di una scelta musicale ossimorica rispetto al testo, ma suggestiva.

Le musiche non proprie della sceneggiata, tipo quelle di Henry Mancini o Chris Botti piuttosto che Lino Cannavacciuolo per intenderci, non saranno un semplice sottofondo, ma quasi una scrittura parallela che vivrà in note le emozioni dei protagonisti.

Un altro dato importante di questa messinscena e’ il tratto della compagnia che si avvarrà oltre che dei protagonisti Francesco Merola e Marianna Mercurio, di attori di esperienza, provenienti da realtà diverse, a giovani talenti, che in uno scambio biunivoco si avvarranno gli uni della esperienza e della freschezza degli altri.

Le scene sono firmate da Massimiliano Pinto, service audio luci di Marina Cividini e i costumi di Anna Giordano. Regia di Gaetano Liguori.