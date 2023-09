LADRE D’APPARTAMENTO A SANT’ELIA HANNO RISCHIATO IL LINCIAGGIO!

Hanno rischiato il linciaggio due ladre d’appartamento, di etnia “rom”, che stamattina si sono introdotte furtivamente in un’abitazione di piazza Raffaello, nel rione Sant’Elia. Gli abitanti della zona le hanno colte con le mani nel sacco e c’è chi assicura che se la sono vista davvero brutta. A salvarle sono stati gli agenti della Polizia di Stato, allertati da chi ha visto la scena dai propri balconi. E non a caso, i poliziotti hanno dovuto faticare non poco per riportare la calma, anche perché il furto lo stavano compiendo in una zona dove ci sono alloggi popolari occupati da famiglie che fanno già tanti sacrifici per arrivare a fine mese.