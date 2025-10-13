Lady Up, una Bio Queen dal carcere al palcoscenico per il  10° anniversario di AlphaZTL al Teatro Don Bosco di Brindisi

17 ottobre 2025 | Teatro Don Bosco, Brindisi

AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, compagnia di danza contemporanea diretta da Vito Alfarano, celebra dieci anni di arte nel sociale con una serata speciale dedicata a creatività scenica, inclusione e libertà di espressione. Il 17 ottobre alle ore 20:00, il Teatro Don Bosco di Brindisi ospita un evento unico, all’interno del Brindisi Performing Arts, che unisce mostra fotografica, proiezione del documentario e performance di danza Lady Up, con Francesca De Giorgi, giovane danzatrice con sindrome di Down, i detenuti della Casa Circondariale di Brindisi e i professionisti di AlphaZTL.

La serata si apre con la mostra SpaziLiberi, a cura di Ilaria Caravaglio, che racconta i progetti artistici e sociali della compagnia. Ispirata ai programmi televisivi “Spaziolibero” degli anni ’70, la mostra illustra come AlphaZTL utilizzi danza, teatro, scrittura e musica per promuovere inclusione sociale, offrendo ai partecipanti la possibilità di esprimersi liberamente e riscoprire sè stessi. Segue la proiezione del documentario Lady Up: una Bio Queen dal carcere al palco, regia di Mimmo Greco, che racconta un percorso formativo unico, in cui detenuti della Casa Circondariale di Brindisi e Francesca De Giorgi hanno condiviso un’esperienza di emancipazione ed espressione artistica. La figura della Bio Queen diventa simbolo di libertà, metamorfosi e affermazione di sé, dimostrando il potere inclusivo e trasformativo dell’arte.

L’evento speciale si chiude con la presentazione di un primo studio dello spettacolo di teatrodanza Lady Up, ideato da Vito Alfarano e Marcello Biscosi, che debutterà a maggio 2026. Francesca De Giorgi interpreta una diva capace di rompere barriere e stereotipi, affiancata da un corpo di ballo composto da danzatori professionisti e un detenuto della Casa Circondariale. Una performance rivoluzionaria che celebra talento, autenticità e coraggio, trasformando ogni gesto in un atto poetico e politico.

AlphaZTL invita il pubblico a partecipare a una serata unica che unisce arte e inclusione, offrendo uno sguardo sulla capacità trasformativa delle arti performative e sull’importanza di abbattere pregiudizi e barriere.

Per supportare le attività di danza in carcere e nel sociale a cura di Alpha ZTL, sarà possibile acquistare un biglietto unico da 10 euro direttamente in teatro la sera dell’evento. Per info scrivere a brindisiperformingarts@alphaztl.com

LADY UP

Ideazione e coreografia: Vito Alfarano e Marcello Biscosi

Coreografia aggiuntiva: Doriana Epicoco e Marianoel Gioia

Costumi: Francesco Biasi

Con: Francesca De Giorgi, Marianoel Gioia, Doriana Epicoco, Francesco Biasi, Saul Daniele Ardillo, Nicola Gismundo e i detenuti della Casa Circondariale di Brindisi

Co-produzione: Compagnia Fabula SalticaCon il sostegno di: Garante Regionale dei Diritti delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Consiglio Regionale della Puglia, Otto per Mille Chiesa Valdese, Puglia Capitale Sociale 3.0, Fondazione Puglia

In collaborazione con: Casa Circondariale di Brindisi