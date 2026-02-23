L’aerospazio, opportunità di crescita

per i giovani talenti

Programma del DTA per le azioni di orientamento

dell’ITS Academy “Mobilità Sostenibile e Aerospazio”

Coinvolti 700 studenti pugliesi

Febbraio – Aprile 2026

Il Distretto tecnologico aerospaziale (DTA) sin dalla sua fondazione,avvenuta nel 2009 realizza iniziative di orientamento rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e per il 2026propone alle scuole secondarie di II grado il programma “L’aerospazio: un’opportunità di crescita per i giovani talenti”, con l’obiettivo di ampliare l’orizzonte delle scelte formative e professionali degli studenti, mostrando loro come il settore aerospaziale rappresenti oggi una concreta opportunità di crescita, occupazione e realizzazione personale, anche inPuglia.

Il programma, attraverso incontri con esperti del settore, ricercatori, giovani imprenditori, laboratori di autovalutazione delle competenze e visite guidate ad impianti produttivi e laboratori di ricerca, nell’arco di una giornata permetterà agli studenti di conoscere:

L’aerospazio come settore strategico e in forte crescita , con un focus sul ruolo della Puglia come polo di eccellenza nazionale e internazionale, ricco di opportunità di lavoro;

I percorsi di formazione professionale offerti dall' ITS Academy "Mobilità sostenibile e Aerospazio" , come ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro;

Le carriere e le figure professionali del settore aerospaziale, dalle competenze tecniche a quelle digitali e manageriali, con attenzione anche alle opportunità di autoimprenditorialità;

Tra i momenti più significativi del percorso è prevista anche la visita al GATB – Grottaglie Airport Test Bed, con l’accesso ai suoi laboratori e alle infrastrutture dedicate alla sperimentazione e all’innovazione tecnologica nel campo dei velivoli unmanned (droni). Un’occasione unica per toccare con mano attività di ricerca avanzata e comprendere come nascono e si sviluppano le tecnologie del futuro.

Manuela Matarrese, coordinatrice delle attività di Orientamento e Formazione del Dta sottolinea che “in questo percorso, un ruolo fondamentale è svolto dai soci del Distretto, in particolare dalle imprese, e dalla Fondazione ITS, consapevoli delle criticità che oggi incontrano nel far fronte ad un fabbisogno crescente di diverse figure professionali, di tecnici e tecnologi”. “Se da un lato l’ orientamento guida i giovani nelle scelte del proprio futuro lavorativo, dall’altro, avvicinando studenti talentuosi al mondo dell’aerospazio, contribuiamo a rafforzare il sistema produttivo regionale. Le sedi aziendali ospiteranno alcuni dei ragazzi coinvolti, offrendo un’esperienza diretta a contatto con tecnologie avanzate, ambienti altamente innovativi e professionisti del settore”, conclude Manuele Matarrese

L’attività di orientamento diventa così un passaggio chiave per conoscere da vicino le reali prospettive offerte dall’aerospazio, sviluppare consapevolezza delle proprie attitudini e scoprire percorsi tecnici altamente qualificanti, come quelli proposti dall’ITS Academy “Mobilità Sostenibile e Aerospazio”.

Un’esperienza concreta per valorizzare il talento, costruire competenze spendibili e aprire le porte alle carriere del futuro, con il supporto di un ecosistema che investe nei giovani e crede nel loro potenziale.

Ad ogni giornata potranno partecipare tra 60 e 90 studenti provenienti da diverse scuole e per ciascuna scuola è prevista la partecipazione di un massimo di 30 studenti.

Il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) scarl è una società consortile senza fini di lucro che riunisce le principali imprese del settore aerospaziale, le università e i centri di ricerca pubblici e privati operanti in Puglia. Il DTA nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze del sistema aerospaziale regionale, promuovendo l’innovazione, la ricerca e la formazione.

Come si partecipa

Ci sono ancora posti disponibili per le scuole che vogliono partecipare alle attività di orientamento. Le scuole interessate dovranno compilare e trasmettere al DTA la scheda di partecipazione al seguente indirizzo: amelia.ignone@dtascarl.it

riportando nell’oggetto: “Programma di orientamento: domanda di partecipazione”

Le scuole selezionate saranno contattate telefonicamente dal DTA che fornirà al docente referente indicato nella scheda di partecipazione, il programma di dettaglio della giornata di orientamento, le possibili sedi e le date e verranno richieste le informazioni ulteriori che dovranno essere fornite dalla scuola (es. elenco nominativo dei partecipanti, liberatorie firmate).