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L’Alba di San Nicola. Lo presenta Michele Emiliano,intervistato da Toni Matarrelli, nello stand del Consiglio regionale al Salone del Libro

Michele Emiliano, magistrato, ex sindaco di Bari ed ex presidente della regione Puglia. 
La presentazione del libro- già in ristampa- ha come palcoscenico lo stand del Consiglio regionale della Puglia, qui al Salone del Libro. La presentazione, anche un “intervistatore” d’eccezione, Toni Materrelli, presidente dell’Assemblea pugliese. Dunque un “non intervistatore” di professione per uno scrittore per caso “ me lo hanno chiesto,-dice infatti  in Emiliano, ma  devo dire che mi sono divertito molto. Per questo, ora spero che non sia l’ultimo”.
Edito da Solferino editore, è la storia di un maresciallo che  non accetta il risultato di indagini chiuse in fretta, forse con troppa fretta. Arriva fino a Napoli, il nostro  maresciallo, dove trova  l’appoggio di una giovane avvocata ( “ ho anticipato di qualche anno l’apertura della professione alle donne- spiega Emiliano- ¬ma  volevo sottolinearne l’importanza”). Intrighi internazionali e colpi di scena non mancano. Ma la verità arriva…

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