“L’albero della sicurezza” al Ferraris di Brindisi

Ecco l’Albero della Sicurezza con il simbolo dei caschi protettivi per ricordare le vittime sul lavoro. Sara’ inaugurata mercoledì 3 dicembre, alle ore 11.00, l’opera simbolica presso l’Iatituto Ferraris di Brindisi (piazza Di Summa). Nei primi nove mesi del 2025 in Italia si sono registrate 784 vittime sul lavoro, con un aumento rispetto allo stesso periodo del 2024. Per non dimenticare questa drammatica realtà, richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro e contribuire alla creazione di una cultura del lavoro dignitoso, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro, scoprira’ l’Albero, alla presenza degli studenti di alcune classi dell’istituto. L’opera, dell’artista Francesco Sbolzani, riprodotta dalla ditta Comisud di Brindisi, diretta dal presidente del CNA dott. Franco Gentile, è costituita da un insieme di caschi protettivi installati su un reticolato a forma di albero di Natale a rappresentare le vittime del lavoro ma anche la speranza di un necessario quanto auspicato cambiamento nelle politiche sulla sicurezza sul lavoro. Un sentito ringraziamento va alla dirigente scolastica dell’Istituto professionale G. Ferraris di Brindisi, prof.ssa Rita Ortenzia De Vito, per aver accolto la proposta del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, nella consapevolezza dell’importanza dei temi legati alla sicurezza sul lavoro e in continuità con quanto l’Istituto già realizza. L’opera potrà essere visionata presso l’Istituto nei giorni successivi l’inaugurazione.