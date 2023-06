L’AMBASCIATRICE DI GRECIA ELENI SOURANI IN VISITA ALL’EX CONVENTO DELLE SCUOLE PIE

Presso l’ex Convento delle Scuole Pie, S. E. l’Ambasciatrice di Grecia Eleni Sourani ha visitato l’Accademia degli Erranti, la Casa di Quartiere gestita dalla a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade. L’Ambasciatrice della Repubblica Ellenica in Italia, Eleni Sourani, diplomatica di grande sensibilità, in occasione della festa nazionale della Repubblica Ellenica, aveva così commentato:”l’Italia è il Paese più vicino alla Grecia non solo in senso geografico ma anche in termini artistici e culturali”. L’incontro, in mattinata, presso l’ex Convento delle Scuole Pie, è stata un’occasione per fare visitare il bene monumentale e presentare il progetto “Il Cammino del Mare-Lungo la rotta di Federico II da Brindisi a Gerusalemme”. Interessanti gli interventi improntati sul sentimento di fiducia e collaborazione tra Italia e Grecia che da tanti anni produce un proficuo scambio culturale. Sono intervenute: Rosy Barretta, l’Ambasciatrice Eleni Sourani, il Sindaco di Corfù Meropi Idreou e il Console Onorario di Grecia Antonella Mastropaolo. Inoltre, è importante ricordare che per la prima volta il Sindaco di Corfù assisterà alla partenza della Regata. Ha chiuso i lavori Antonio Melcore. Un’occasione molto importante di condivisione italo-greca, con un momento conviviale nella bellissima terrazza dell’ex Convento delle Scuole Pie. L’Ambasciatrice, in serata, parteciperà all’evento “Un soffio di Grecia sul seno di ponente” che si terrà nella piazza d’Armi del Castello Svevo. Anna Consales