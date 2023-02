L’amore nel Signore degli Anelli.

Piccola impresa letteraria per educatori.

Mercoledì 1 marzo alle 18,30 conferenza all’Oratorio dei Salesiani. Tolkien ed il suo famoso “Il Signore degli Anelli” non cessano di attrarre giovani e meno giovani, sul tema dell’amore.

A parlarne mercoledì 1 marzo 2023, dalle ore 18,30 presso la sala “Grazia Balsamo” dell’Oratorio dei Salesiani di Brindisi, sarà padre Bruno de Cristofaro, religioso ed appassionato di Tolkien.

“Come in tutti gli ambiti della vita, si ha sempre bisogno di maestri, di mentori, di padri, – spiega il giovane sacerdote – di qualcuno che, da qualche passo più in là, abbia la premura e la pazienza di volgersi indietro per tendere la mano a chi si sta affacciando alla vita.

Si ha bisogno, in definitiva, di qualcuno che accetti la sfida di educare, ossia di ” condurre fuori dall’incerta Terra di Mezzo che certamente è l’adolescenza, luogo impervio dove i migliori e più potenti slanci dell’anima sono ancora frammisti a meschinità ed egoismo, per “diventare ciò che si è nati per essere”.

John Ronald Reuel Tolkien non è solo un grande autore della letteratura inglese, ma e’ un padre che, forte di un solido retroterra umano, religioso e filosofico si e’ sobbarcato questo compito oneroso, lasciando alle generazioni a venire brani immortali anche sul tema dell’amore.

percorso è pensato per giovani, precisano gli organizzatori, ma costituisce un approfondimento utile anche a genitori ed educatori, oltre che appassionati di Tolkien: sotto il nulla e le macerie di decenni di Rivoluzione sessuale, resiste del resto intatta la coriacea roccia di una natura umana sempre affamata di verità, di bontà e di bellezza.