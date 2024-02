“L’amore non ha parole”, un incontro comunitario sul rispetto nei confronti della donna

Presso la Sala della Comunità della Parrocchia “La Pietà” di Brindisi, si è tenuto un importante incontro con il Magistrato Milto De Nozza sul tema:”L’amore ha parole”. Un incontro comunitario sul rispetto, la dignità e la prevenzione contro ogni forma di violenza nei confronti della donna. È stato proiettato un video dal film di Paola Cortellesi:”C’è ancora domani”, con scene molto toccanti ed esplicative della condizione della donna e della negazione dell’amore. È intervenuto Padre Michele Carriero che ha dato il benvenuto al Magistrato e ha introdotto l’argomento parlando dell’amore che va considerato sotto tante sfaccettature. “La vita è amore, l’amore ha parole”. Il paese, purtroppo, è attraversato dal terribile fenomeno del femminicidio e, quasi tutti i giorni, apprendiamo con tristezza di nuovi ed efferati femminicidi. Si deve lavorare in modo preventivo ed evidenziare, così, le possibili cause che possono portare a questi comportamenti da parte degli uomini. Grande importanza può, senza dubbio, avere una connessione di intenti tra scuola e famiglia, così da lavorare insieme. La famiglia e la scuola sono le strutture più in crisi. Soprattutto la scuola, negli ultimi 30 anni, è cambiata e sembrerebbe istruire molto e, allo stesso tempo, educare poco. Le classi sono spesso troppo affollate e questo comporta una purtroppo evidente impossibilità per il docente di potere collegarsi più approfonditamente con tutti i ragazzi. È innegabile che affinché tutto vada nel migliore dei modi, l’alunno deve riconoscere autorevolezza nel proprio docente. L’amore va costruito in famiglia e a scuola. Bisogna educare al giusto linguaggio e considerare l’importanza dei social che vanno usati con la dovuta consapevolezza. La violenza contro le donne riguarda tutti noi, questo è il punto da condividere e da cui partire. È essenziale organizzare questi incontri per continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica, così da potere intervenire per contrastare la violenza di genere, una vera e propria emergenza. Anna Consales