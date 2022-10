“L’AMORE POSSIBILE” – MERCOLEDI’ UN CONVEGNO A BRINDISI

“L’amore possibile”, mercoledì 26 ottobre

un convegno nel salone della Provincia di Brindisi

Dopo un interminabile periodo in cui incontrarsi sembrava un’obiettivo quasi irraggiungibile, si terrà mercoledì 26 ottobre pv (dalle 15,00 alle 19,00), presso il salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, in occasione del mese della Salute mentale, il convegno: “L’amore possibile – Dinamiche relazionali e gestione dell’affettività e della sessualità nella persona con disabilità fisica e cognitiva. L’importanza del lavoro di rete e dell’equipe multidisciplinare”, organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia.

Un momento di importante formazione e confronto per la comunità professionale riguardante i temi dell’amicizia, dell’amore e di tutte le dinamiche relazionali che, al contrario di quanto siamo culturalmente portati a pensare, si instaurano tra le persone con disabilità. Il benessere mentale è strettamente legato a quello fisico e la sessualità, non solo é un diritto universale, ma è anche uno degli aspetti fondamentali per raggiungere l’equilibrio psicofisico di tutte le persone, anche quelle con disabilità.

Durante l’evento interverranno il Direttore Generale della ASL Brindisi Flavio Maria Roseto e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Brindisi Isabella Lettori. Oltre ai preziosissimi relatori che snoccioleranno la tematica secondo i diversi punti di vista è previsto un intervento artistico consistente in una particolare lettura di poesie da parte dello scrittore Luca Crastolla, accompagnata dal sottofondo musicale curato dal musicista Fabio Masi.

Il convegno è aperto alla cittadinanza in modalità in presenza solo se rimarranno posti non fruiti dagli iscritti all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali.

Per informazioni contattare la mail segretariato@croaspuglia.it.

Il CROAS Puglia si augura che questo possa essere il primo di una serie di momenti in presenza destinati ad approfondire la tematica della diversità sotto i diversi aspetti dell’inclusione sociale.