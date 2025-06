Maurizio Landini a Brindisi nello stabilimento GE Avio Aero per sostenere i referendum sul lavoro

Di Cesare: «Questa battaglia referendaria cambierà il nostro modo di fare sindacato»

Il segretario generale della CGIL nazionale, Maurizio Landini, sarà a Brindisi martedì 3 giugno per partecipare all’assemblea sindacale presso lo stabilimento GE Avio Aero, a sostegno della campagna referendaria promossa dalla CGIL.

L’assemblea è in programma alle 15 e si svolgerà all’interno dello stabilimento. Dopo i saluti di Gianni Palma, RSU GE Avio Aero; interverranno Ciro Di Gioia, segretario generale della Fiom CGIL Brindisi; e Maurizio Landini. I lavori saranno coordinati da Massimo Di Cesare, segretario generale della CGIL di Brindisi.

La presenza di Landini a Brindisi rappresenta un segnale forte e concreto di vicinanza al territorio e ai lavoratori, in una fase in cui la CGIL è impegnata su tutto il territorio nazionale per sostenere le ragioni del voto ai referendum dell’8 e 9 giugno. Cinque quesiti per cambiare davvero le condizioni del lavoro e della cittadinanza in Italia: stop ai licenziamenti illegittimi, abolizione dei contratti pirata, limiti all’abuso dei contratti a termine, rafforzamento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riconoscimento del contratto stabile come forma ordinaria di assunzione, e allargamento dei diritti di cittadinanza per una società più giusta e inclusiva.

«Proviamo a chiudere la settimana della campagna referendaria con due iniziative per noi molto significative. La prima è proprio questa, con Maurizio Landini dentro lo stabilimento GE Avio Aero di Brindisi, insieme ai compagni metalmeccanici della FIOM», dichiara Massimo Di Cesare. «Siamo particolarmente contenti della presenza di Landini – aggiunge -, che in questa campagna non si è risparmiato, portando avanti una battaglia di civiltà e dando esempio di cosa significa vivere un’organizzazione sindacale come la CGIL: stare sempre dalla parte dei più deboli, dei lavoratori e delle lavoratrici».

«La campagna referendaria è un’esperienza che ha già cambiato e cambierà ancora il modo di fare sindacato. Dopo il 10 giugno anche il nostro ruolo sarà diverso. La presenza di Landini è anche un’occasione per accendere i riflettori sulle difficoltà che attraversano il nostro territorio e l’area industriale brindisina, che continua a pagare un prezzo alto nella transizione ambientale. Penso alla centrale di Cerano dell’Enel e all’area del petrolchimico».

La seconda iniziativa brindisina a sostegno della campagna referendaria si svolgerà venerdì 6 giugno alle ore 18.00 in Piazza della Vittoria. All’appuntamento, che rappresenta la chiusura territoriale della campagna, interverrà tra gli altri il segretario nazionale della CGIL Jeorge Torre, e a seguire si terrà il concerto della band Positive Vibes.

INFO PER LA STAMPA – Il punto stampa con Maurizio Landini si terrà alle ore 14.45 fuori dallo stabilimento GE Avio Aero di Brindisi. Si raccomanda la massima puntualità ai giornalisti interessati a seguire l’incontro.

Brindisi 30.5.2025

Massimo Di CesareSegretario generaleCGIL Brindisi