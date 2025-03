L’APP DI SVOD – SANTU VITU ON DEMAND

É disponibile l’app del servizio di trasporto condiviso a chiamata di San Vito dei Normanni

SVOD (Santu Vitu On Demand) è il progetto sostenuto da Fondazione con il Sud attraverso il

“Bando per la mobilità sostenibile al Sud”, che dall’estate 2024 risponde alle esigenze di

spostamento della comunità di San Vito dei Normanni, attraverso una modalità nuova,

vantaggiosa per i fruitori e per l’ambiente.

SVOD è il servizio di trasporto condiviso a chiamata che si è ritagliato il suo spazio all’interno

di un contesto urbano privo di una rete capillare di trasporti pubblici, permettendo a chi non

ha a disposizione mezzi propri o a chi non vuole utilizzare l’auto, di spostarsi in sicurezza e

comodità.

Da Luglio della scorsa estate ad oggi è stato possibile prenotare le corse, pianificando i propri

spostamenti, chiamando il numero verde 800 415 415, gli operatori hanno ascoltato e

accolto le richieste, rendendosi disponibili a fornire chiarimenti e informazioni. Questa

modalità continuerà ad essere attiva, ma è stata affiancata da pochi giorni da un’importante

novità: l’app, disponibile per dispositivi Android e iOS. Con un’interfaccia intuitiva e

un’esperienza d’uso immediata, l’app SVOD rivoluziona la mobilità urbana cittadina offrendo

un’alternativa comoda, economica e sostenibile negli spostamenti.

L’app è intuitiva e facile da usare, sarà sufficiente scaricarla sul proprio smartphone e

procedere con la registrazione, tramite l’inserimento dei dati personali, dell’indirizzo email e

del numero di telefono, per essere aggiornati sullo stato della corsa. Il servizio si adatta alle

esigenze dell’utente garantendo flessibilità e praticità: sono proposti alcuni percorsi fissi

(individuati tra le mete più richieste), pur lasciando massima flessibilità nell’inserimento del

punto di partenza e della destinazione. Autisti professionisti e veicoli controllati garantiscono

sicurezza e affidabilità, ora ancora più a portata di mano sugli smartphone di chi deciderà di

usufruire del servizio.

Con SVOD spostarsi in città è semplice e sicuro, garantisce tempi ridotti e ottimizzazione dei

percorsi, ridotto impatto ambientale e massima inclusività, grazie ai mezzi di trasporto

accessibili ai disabili, offrendo loro numerosi vantaggi, migliorando l’autonomia e la qualità

della vita.

I partner del progetto sono l’Associazione “Fratellanza Popolare F. Sardelli”, la Cooperativa Nui, Qualcosa di

Diverso, Tecnonews, il Comune di San Vito dei Normanni ed STP Brindisi.

FRATELLANZA POPOLARE “F. SARDELLI”

L’Associazione Fratellanza Popolare è l’organizzazione sociale più longeva della comunità di San Vito dei

Normanni. Attiva dal 1984, con i suoi 140 soci, è profondamente radicata nel territorio e ad oggi offre servizi di

trasporto sociale, sanitario e d’urgenza. In un’ottica di crescita del territorio è stata ripensata e innovata la

mission, ampliando lo spettro delle proprie competenze, volendosi dotare di nuovi mezzi per progettare, in

coerenza con i bisogni sociali emergenti, nuovi servizi nel settore della mobilità sostenibile che contemplino il

desiderio di garantire un forte impatto sociale sulla comunità.

La Fratellanza Popolare promuove la partecipazione attiva dei cittadini nei settori sociale, sanitario e ambientale

ponendo particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell’ambiente per una utilizzazione accorta e razionale delle risorse ambientali.