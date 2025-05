L’arbitrato dopo la riforma Cartabia al centro di un confronto fra dottori commercialisti ed esperti contabili di Brindisi e Lecce

Si sono svolti, presso la Masseria Li Reni di Manduria, i lavori dell’evento organizzato dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Brindisi e Lecce sul tema: “La nuova stagione dell’arbitrato dopo la riforma Cartabia”- arbitri in formazione. Un’occasione di dialogo e confronto tra Commercialisti, Magistratura, Avvocatura, Università sul futuro e le prospettive della giustizia alternativa.

In mattinata, nella prima sessione dei lavori, è stato affrontato il tema “Il nuovo volto dell’arbitrato”. Ha moderato Sergio Memmo, Presidente di Sezione del Tribunale di Brindisi. A seguire la relazione di Valentina Renna, De Vitis & Partners, su “Imparzialità e indipendenza degli arbitri: la nuova disclosure nella Riforma Cartabia”. L’approfondimento sul tema “I poteri cautelari degli arbitri” è stato affidato, invece, ad Augusta Ciminelli, di Gianni & Origoni, prima del focus sull’ultimo tema “L’arbitrato societario” con Salvatore De Vitis di Università del Salento. Nel pomeriggio, i lavori sono ripresi con la tavola rotonda sul tema “Giurisdizione, arbitrato e nuove frontiere della giustizia alternativa” alla quale hanno partecipato Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, Antonio Del Coco, Presidente del Tribunale di Lecce, Vincenzo Scardia, Presidente del Tribunale di Brindisi, Antonio Esposito, Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Lecce, Fernando Greco e Francesco Porcari, Università del Salento.

A margine dell’iniziativa, le considerazioni della Presidente dell’ODCEC Brindisi, Barbara Branca: “È stato sicuramente un momento di confronto importante fra due Ordini professionali, quello di Brindisi e quello di Lecce, su un istituto che si pone l’obiettivo di garantire una gestione più rapida ed efficace delle controversie, contribuendo al miglioramento complessivo del sistema giudiziario.

Una giustizia, anche privata, che addiviene ad una pronuncia celermente, da’ certezza all’applicazione delle norme ,ai rapporti commerciali ed economici e si traduce in un beneficio di tutto il sistema economico.