L’ARCIVESCOVO DI BRINDISI IN VISITA ALLA CAPITANERIA DI PORTO

Nella giornata di ieri gli uomini e le donne della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Brindisi hanno accolto l’Arcivescovo di Brindisi ed Ostuni Monsignor Giovanni Intini per ricevere la benedizione e scambiare gli auguri per le festività natalizie. L’occasione ha permesso a Mons. Intini, accompagnato dal Capo del Compartimento Marittimo di Brindisi C.V. (CP) Tc/Eli Luigi AMITRANO, di apprezzare il lavoro che quotidianamente si svolge in una Capitaneria di Porto.

Dopo lo scambio degli auguri, lo stesso Mons. Intini, si è intrattenuto in un clima del tutto familiare, ricevendo l’abbraccio emozionato di tutto il personale, felice di condividere un momento così gioioso come quello natalizio.