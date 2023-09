L’ARCIVESCOVO INTINI HA CELEBRATO LA S. MESSA PER SALUTARE E RINGRAZIARE DON ANDREA GIAMPIETRO

Presso la Parrocchia Santissima Resurrezione, Brindisi, S. E. Mons. Giovanni Intini ha celebrato la S. Messa, un’occasione speciale per salutare e ringraziare don Andrea Giampietro che, fra pochi giorni, partirà per Roma per ricoprire un incarico prestigioso. Il Dicastero per l’Evangelizzazione dei popoli, nella persona di Sua Eminenza il Signor Cardinale Luis Antonio Tagle, Pro-Prefetto, ha scelto di chiamare Don Andrea come Vice-Rettore del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” in Roma. Un incarico che, sicuramente, è un segno evidente di attenzione verso la nostra Chiesa diocesana. L’Arcivescovo ha salutato e ringraziato don Andrea per il ministero svolto come Parroco, riconoscendone l’importanza perché, anche se soltanto per un anno, ha fatto crescere la comunità. Una comunità coesa ed entusiasta che è enormemente grata al suo Parroco e che, benché consapevole dell’importanza della missione affidatagli, ha sentito il bisogno di fargli sentire l’enorme affetto e la grande riconoscenza. La S. Messa è stata resa ancora più suggestiva dai canti del Coro Polifonico Mater Misericordiae diretto dal M° Anna Maria Sabino Pasquale. Al termine della celebrazione, è intervenuto don Andrea che ha ricordato tutto quello che è stato fatto in questo anno intenso, consapevole di lasciare un’ottima eredità al prossimo Parroco. È stato bello vedere tanta partecipazione, tanto affetto e emozione. È naturale sentire un pò di tristezza per la partenza di don Andrea che è riuscito a conquistare il cuore di tutti , ma dobbiamo essere felici per lui. Anna Consales