L’Arcivescovo Intini ha comunicato gli avvicendamenti nell’Aricidiocesi

L’Arcivescovo di Brindisi/Ostuni Giovanni Intini ha comunicato gli avvicendamenti per il

prossimo anno pastorale.

Il Rev.do Sac. Antonio Mameli, conservando l’ufficio di Cancelliere Arcivescovile, diviene Parroco

della Parrocchia San Michele Arcangelo in San Michele Salentino.

Parroco della Parrocchia Madonna del Soccorso, in Carovigno, diviene il Rev.do Sac. Roberto

Ligorio.

Parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta in Concattedrale, in Ostuni, diviene il Rev.do Sac.

Maurizio Caliandro.

Parroco della Parrocchia San Luigi Gonzaga, in Ostuni, diviene il

Rev.do Sac. Gian Cosimo De

Prezzo.

Parroco della Parrocchia Madonna della Consolazione, in Leverano, diviene il Rev.do Sac. Sandro

Ricciato.

Parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie, in Ostuni, diviene il Rev.do Sac. Pierluigi

Ruggero.

Parroco della Parrocchia Santa Maria in Betlemme, in Mesagne, diviene il Rev.do Sac. Raffaele

Ardito Tateo.

Amministratore parrocchiale della Parrocchia Sacra Famiglia, in Locorotondo, diviene il Rev.do

padre Emanuele Tedesco.

Parroco della Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, in Ostuni, diviene il

Rev.do Sac.

Leonardo Pinto.

Amministratore parrocchiale della Parrocchia Santa Famiglia, in

Ostuni, diviene il Rev.do Sac.

Giovanni Apollinare.

Parroco della Parrocchia SS. Rosario, in Veglie, diviene il Rev.do Sac. Valerio Marcucci.

Parroco della Parrocchia Maria SS. Addolorata, in Tuturano, diviene il Rev.do Sac. Antonio Forte.

Amministratore parrocchiale della Parrocchia San Pio da Pietrelcina, in Mesagne, diviene il Rev.do

Sac. Mario Alagna.

Amministratore parrocchiale della Parrocchia Santa Maria Vergine del Monte Carmelo, in Ostuni, il

Rev.do sac. Francesco Blasi.

Cappellano del Monastero della Resurrezione, in Ostuni, diviene il Rev.do Sac. Giuseppe Apruzzi.

Cappellano del Monastero San Pietro, in Ostuni, diviene il Rev.do Sac. Giuseppe Capriglia.

Cappellano del Monastero Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, in Ostuni, diviene il Rev.do Sac.

Angelo Ciraci.

Cappellano delle suore Oblate di

S. Antonio da Padova, in Brindisi, diviene il Rev.do Sac. Giuseppe

Pendinelli.

Cappellano delle suore Francescane di

Santa Chiara, in Leverano, diviene il Rev.do Sac. Alessandro

D’Agostino.

Rettore della Chiesa San Rocco, in Veglie, diviene il Rev.do Sac. Antonio Miccoli.

Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Luigi, in Ostuni, diviene il Rev.do Sac. Alessandro

Carbone.

Collaboratore presso la Parrocchia san Nicola, in Brindisi, il Rev.do diac. Domenico D’Amore.

Inoltre, divengono:

Vicario Episcopale per l’Area Servizi Generali il Rev.do Sac. Mario Gargiulo.

Direttore per l’Ufficio Confraternite il Rev.do Sac. Claudio Macchitella.

Incaricato del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile il Rev.do Sac. Sandro Ricciato.

Incaricato del Servizio Diocesano per la

Vita Consacrata il Rev.do Sac. Salvatore Innocente.

Incaricato per la formazione permanete dei Ministeri laicali e Ministri straordinari

dell’Eucaristia il Rev.do Sac. Salvatore Tardio.

Nel mese di settembre, prima che riprendano le attività pastorali, comunicherò le parrocchie dove

vivranno l’anno pastorale i seminaristi del sesto anno del Seminario Regionale di Molfetta e

altri

incarichi a servizio della Nostra Arcidiocesi.

Le suddette nomine andranno in vigore da settembre.