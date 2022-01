LARICCIA (FI): ENTUSIASMO PER LA CONVOCAZIONE DEL TAVOLO SUL C.I.S.

Apprendiamo con entusiasmo e ringraziamo il Ministro Mara Carfagna per l’ attenzione rivolta al territorio attraverso la convocazione del tavolo per il Contratto istituzionale di sviluppo per Brindisi e Lecce.

L’ impegno costante dei parlamentari di “Forza Italia” e dei rappresentanti istituzionali del territorio, lascia ben sperare riguardo la volontà del governo di fare convergere i finanziamenti del C.I.S. ai comuni delle due province, per la salvaguardia delle coste.

Sicuramente un’ opportunità strategica per le comunità interessate per lo sviluppo e messa in sicurezza delle località marine interessate da una serie di problematiche prima fra tutte il fenomeno dell’ erosione costiera.

L’ auspicio è ovviamente che si possa costruire, in tempi brevi, insieme alle istruzioni locali, un percorso concreto, che consenta alle aree interessate di superare le copiose criticità e vivere una fase di crescita e sviluppo.

Avv. Michele Lariccia consigliere capogruppo “forza Italia” prov.di Brindisi.