“L’ARTE CHE CURA”, DUE INTERESSANTI SERATE ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “IL CURRO”

Il “Salotto del Curro”, con il patrocinio della Città di Mesagne, ha organizzato due serate molto coinvolgenti, il 20 e il 21 dicembre 2023, presso l’Auditorium del Castello Normanno-Svevo di Mesagne. “L’Arte che Cura”, è stata questa la tematica scelta dall’Associazione di Promozione Sociale “Il Curro-APS”, presidente Umberto De Vitti e vice presidente Stefania Guadalupi, che, da anni ormai, è attiva sul territorio ed è grande l’impegno nell’organizzare eventi che possano coinvolgere e motivare ad approfondire la cultura in tutte le sue espressioni. La prima serata ha visto la partecipazione di: Stefano Bramato, pittore, con il suo vernissage e mostra di acquerelli; Rita Greco, poetessa e attrice; Antonella Rubino, cantante; Around the Blues, contaminazioni sonore. La seconda serata ha visto la partecipazione di Simonetta Corrado, scrittrice; Karassiopoulos, attore e scrittore; Cristina Carone, contaminazioni sonore; Stefano Bramato, pittore; Claudia Ribezzi, cantante. Entrambe le serate sono state presentate e moderate dalla giornalista Anna Consales. È stato veramente emozionante e coinvolgente dialogare di cultura in tutte le sue possibili manifestazioni. Quadri bellissimi, poesie profonde, performance musicali esaltanti, karaoke letterario, tutto ha contribuito a creare un’atmosfera veramente magica. Attori, pittori, scrittori, musicisti, tutti hanno partecipato, condividendo le loro esperienze riguardo il “potere” dell’arte che riesce a “curare” nei vari momenti della nostra vita. Bisogna continuare sempre a promuovere la cultura.