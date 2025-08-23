“L’Arte che cura”, il Salotto del Curro, un’imperdibile appuntamento presso la Casa di Quartiere “Gala House”



Presso la Casa di Quartiere “Gala House”, Tuturano (BR), si è tenuto un interessante talk show “L’Arte che cura”, nell’ambito delle iniziative promosse per la Rassegna “Il Salotto del Curro”. L’evento è stato organizzato da Umberto De Vitti, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Il Curro- APS”, e Stefania Guadalupi, Vice- Presidente, con il patrocinio del Comune di Brindisi e in collaborazione con Case di Quartiere. Il Curro APS ha presentato ufficialmente l’apertura della Casa di Quartiere “Gala House” il 5 luglio 2025, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Alla struttura è stato dato il nome di Gala House, in onore di Gala, donna, moglie e musa ispiratrice di Salvador Dalì. Gala House è una struttura importante per il territorio e, sicuramente, diventerà un prezioso punto di riferimento. La speciale serata, ispirata al format del “Maurizio Costanzo Show”, ha permesso l’incontro di artisti che sono riusciti a dare vita a un incontro fantastico, denso di emozioni e, soprattutto, di cultura in tutte le sue espressioni. La celebre frase di Georges Braque:”L’arte è una ferita che si trasforma in luce”, ha fatto da linea guida dell’evento. Sono intervenuti: Simonetta Corrado, scrittrice e copywriter, Dina Turco, scrittrice e critica d’Arte, Anna Dimitri, attrice e cantante, e Stefano Bramato, pittore e fotografo. Importante ed entusiasmante il contributo che ognuno ha dato all’incontro che ha coinvolto completamento il pubblico presente. Idee, sensazioni e, soprattutto, emozioni indimenticabili. Una serata perfetta e organizzata in ogni minimo particolare, perché la “missione” del Curro è proprio quella di promuovere la cultura in tutte le sue forme ed espressioni, per combattere la povertà culturale in linea con l’Agenda ONU 2030. Grande è l’impegno dell’Associazione alla promozione della pace attraverso la cultura e l’inclusione, al di là di ogni credo religioso o politico. La serata è risultata ancora più magica grazie agli intermezzi sonori a cura di Claudia Ribezzi, con Umberto De Vitti e Alessio Brognoli. Tanti sono i progetti in cantiere e, a breve, l’Associazione comunicherà le date dei prossimi eventi. Una serata speciale a cui, sicuramente, ne seguiranno tante altre, perché è enorme la voglia di fare e comunicare di Umberto e Stefania e tanti sono stati gli applausi. Ha moderato l’incontro la giornalista Anna Consales, esperta di cultura e spettacolo della testata giornalistica online “Brindisitime”.