“L’arte che cura”, un interessante talk show organizzato dall’associazione “Il Curro”

“L’ARTE CHE CURA”, UN INTERESSANTE TALK SHOW ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “IL CURRO”

Presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi si è tenuto un interessante talk show sull’importante tematica “L’Arte che cura”, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Il Curro-APS”, presidente Umberto De Vitti e vice-presidente Stefania Guadalupi, che, da anni ormai, è una presenza importante sul territorio per l’impegno nell’organizzare eventi coinvolgenti che hanno l’obiettivo di approfondire la cultura in tutte le sue espressioni. L’incontro ha avuto il patrocinio della Provincia di Brindisi, del Consolato Onorario di Grecia a Brindisi e del C. S. V. (Centri di Servizio per il Volontariato nel Salento). Karassiopulos con un intenso monologo ha dato inizio a una serata strepitosa e densa di emozioni. I brani eseguiti dagli Around the Blues (Umberto De Vitti al basso, Mimmo Russi, batteria e voce, Fulvio Romano, piano e voce, Pasquale Chiechi, chitarra) hanno coinvolti tutti. Sono seguiti, quindi, gli interventi degli altri ospiti. Marcantonio Gallo, attore, regista, scrittore, che, partendo dal suo libro “Si è fatto buio”, grande successo editoriale, ha condiviso sensazioni e coinvolgenti brani che hanno comunicato ai presenti la forza che un testo così profondo riesce a dare. Antonella Rubino, la cantantessa, con tanti riconoscimenti ottenuti per la sua strepitosa carriera, ha letteralmente emozionato con un racconto privato ad alta densità emotiva. Antonio Carassi, Karassiopulos, scrittore, con il suo intenso libro di poesie “La Danza” è riuscito a condividere sensazioni uniche. L’amore è la linea guida della sua vita e dei suoi scritti. Inoltre Karassiopulos, Dj Morph, è molto conosciuto anche in ambito musicale e, di recente, è uscita la sua prima release “I hate reggaeton”, con l’etichetta Morph Productions. Stefano Bramato, infine, noto per i suoi vernissage che riscuotono sempre tanto successo, ha realizzato un meraviglioso acquerello in diretta dando modo, così, di condividere la sua arte e le emozioni che riesce a dare. Altre esibizioni degli “Around the Blues” hanno realmente entusiasmato il numeroso pubblico presente. Poesia, libri, pittura, performance musicali, karaoke letterario, con artisti che, condividendo le loro esperienze riguardo il potere dell’arte che riesce a curare nei vari momenti della nostra vita, hanno comunicato tanto e si sono messi a nudo condividendo il loro privato. Tanti sono gli studi che sono stati fatti sull’argomento e, in definitiva, si rileva che l’arte ha effetti complessivi positivi per la salute mentale e fisica in tutte le fasi della vita. L’arte che cura quei mali che la vita frenetica ci infligge. Quante volte un brano musicale, un quadro, un libro sono riusciti a farci superare un momento negativo? Un sentito ringraziamento a “Il Curro” che, gratuitamente, propone appuntamenti interessanti, promuovendo sempre e comunque l’imprescindibile importanza della cultura. La serata è stata presentata e moderata dalla giornalista Anna Consales.