L’arte contemporanea protagonista a Tenute Lu Spada

Nella suggestiva atmosfera di Tenute Lu Spada si è tenuto un interessante incontro con l’artista Attilio Melfi che ha presentato la sua mostra di arte contemporanea. La cantina brindisina ha aperto le porte a un incontro che ha unito cultura, territorio ed eccellenze locali. L’artista, nato a Brindisi e bolognese d’adozione, è uno degli interpreti più interessanti dell’iperrealismo contemporaneo. Dopo una lunga carriera da ingegnere, si dedica completamente alla pittura dal 2017. Le sue opere colpiscono per la capacità di trasformare scorci urbani, paesaggi e dettagli del quotidiano in immagini di intensa forza espressiva. L’artista, con le sue opere, invita il visitatore a riscoprire la bellezza nascosta nella realtà di ogni giorno. Tanti i visitatori che hanno mostrato grande interesse e curiosità. Presente anche il prof. Gianfranco Perri, anche lui ingegnere molto noto per i progetti realizzati, e che, da Miami, si dedica alla scrittura con molti libri già al suo attivo. Due ex ingegneri che ora risiedono lontano da Brindisi, a Bologna e a Miami, ma che tornano spesso nella loro città che non dimenticano e che, anzi, valorizzano con le loro opere. L’incontro rientra nel progetto dell’azienda “Tenute Lu Spada” che ha deciso di aprire i propri spazi all’arte, alla letteratura e agli eventi culturali. Anna Consales