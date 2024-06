L’artista Stefano Bramato ha donato alcune sue opere a Tajani e al SG ONU Guterres a Brindisi per il 30° anniversario della UNGSC

In occasione del 30° anniversario della United Nations Global Service Centre, la struttura da cui dipende l’intera logistica delle operazioni di mantenimento di pace delle Nazioni Unite, presso la Base Logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, si è tenuta una cerimonia con l’On. Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite. Nel corso della cerimonia Stefano Bramato, artista talentuoso e membro dello staff, ha donato alcune sue opere per commemorare questa importante visita alla UNGSC, al Ministro e al Segretario Generale. “Gli acquerelli offrono una visione unificata, fondendo l’essenza di Brindisi con il Centro Servizi Globali delle Nazioni Unite, dal punto di vista di una barca che scivola nel bellissimo e unico porto di Brindisi. Lo skyline si dispiega, fondendo perfettamente i punti di riferimento più iconici della città con le inconfondibili caratteristiche operative della UNGSC. Questa visione simboleggia Brindisi, evidenziando la sua reputazione come uno dei porti più sicuri del mondo. La collocazione centrale della UNGSC all’interno di questo panorama, ne sottolinea l’importanza e la presenza”. Stefano Bramato, con il suo grande talento, ha evidenziato una enorme passione per il mare e con i suoi acquerelli è riuscito a catturare ciò che la UNGSC significa realmente. Anna Consales