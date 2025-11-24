Dalla parte di noi donne: un progetto volto a sensibilizzare

le donne sulla prevenzione ginecologica

L’ASL di Brindisi partecipa al percorso di prevenzione con una doppia giornata di visite ginecologiche gratuite dedicata alla salute femminile

Novembre 2025 – Dopo l’eccezionale risposta e partecipazione agli appuntamenti che si sono svolti in tutta Italia a partire da maggio 2024, l’iniziativa ‘Dalla parte di noi donne’ approda all’ASL di Brindisi con una doppia giornata di prevenzione, martedì 2 e mercoledì 3 dicembre.

Il progetto, avviato lo scorso anno e promosso da Alfasigma, azienda farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati, è nato per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione ginecologica. Offrendo occasioni di informazione e visite ginecologiche gratuite, l’iniziativa continua a crescere costantemente grazie all’adesione di un numero sempre maggiore di centri su tutto il territorio nazionale.

“Dalla parte di noi donne” nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile; l’iniziativa, di carattere nazionale e realizzata in collaborazione con enti locali, è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), dalla Fondazione Onda ETS e da Federfarma e si sta svolgendo su tutto il territorio nazionale.

“Siamo lieti di partecipare a questa iniziativa – Le visite gratuite previste dal progetto offriranno un’occasione importante per intercettare precocemente eventuali problematiche ginecologiche e sensibilizzare le pazienti sull’importanza della prevenzione. La salute della donna va tutelata in ogni fase della vita, e questo tipo di iniziative rappresenta un valido strumento per avvicinare la popolazione ai servizi territoriali.” – dichiara il Direttore della Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dottor Massimo Stomati.

“La partecipazione della ASL di Brindisi al progetto Dalla parte di noi donne rappresenta un impegno concreto per la promozione della salute femminile e della prevenzione. Crediamo che iniziative come questa, che fanno conoscere le nostre strutture sul territorio in maniera capillare, siano fondamentali per garantire alle donne l’accesso a percorsi di diagnosi e cura di qualità, favorendo una maggiore consapevolezza dell’importanza dei controlli periodici” – conclude il Direttore Generale della ASL di Brindisi Maurizio De Nuccio.

Accedendo alla piattaforma dallapartedinoidonne.it sarà possibile iscriversi e prenotare una visita ginecologica a partire da venerdì 21 Novembre. Le visite si terranno martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, dalle 9:00 alle 18:00, presso:

Ospedale A. Perrino – Strada Statale 7 per Mesagne – Brindisi.