L’assessora regionale Marina Leuzzi a Fasano: città, casa e territorio al centro del confronto

Domenica 8 febbraio alle ore 18 nella sala eventi di Palazzo Pezzola, assemblea pubblica aperta a tutto il territorio

Il Coordinamento provinciale di Brindisi di Sinistra Italiana promuove un’assemblea pubblica con Marina Leuzzi, assessora regionale, in programma Domenica 8 febbraio alle ore 18.00 presso Palazzo Pezzolla – Sala Eventi, in via Fogazzaro a Fasano (BR).

L’incontro sarà un momento di confronto aperto alla cittadinanza sui principali temi che riguardano il futuro del territorio:

urbanistica e pianificazione territoriale, città pubblica e spazi collettivi, edilizia residenziale pubblica, rigenerazione urbana e territoriale, politiche per l’accesso alla casa e all’abitare, aree interne, tutela del paesaggio, politiche per il mare e la costa.

L’obiettivo dell’assemblea è costruire un dialogo diretto con cittadini, associazioni, comitati e amministratori locali, per raccogliere bisogni, criticità e proposte concrete sui temi dell’abitare, della qualità degli spazi pubblici e della tutela del territorio, in un’ottica di giustizia sociale e ambientale.

«Vogliamo riportare al centro del dibattito pubblico il diritto alla casa, la rigenerazione dei quartieri, la cura degli spazi collettivi e la difesa del paesaggio – dichiara il Coordinamento provinciale di Brindisi di Sinistra Italiana –. L’assemblea con l’assessora Marina Leuzzi è un’occasione importante per confrontarsi sulle politiche regionali in corso e su quelle da costruire insieme ai territori».