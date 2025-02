L’assessora regionale Matrangola alle audizioni delle città pugliesi candidate per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027: “Alberobello, Brindisi e Gallipoli simbolo di una regione che costruisce il futuro attraverso la cultura”

Oggi, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura di Roma, si sono svolte le audizioni pubbliche delle città pugliesi finaliste nella selezione per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027. Le candidature di Alberobello, Brindisi e Gallipoli sono state presentate davanti a una Giuria di esperti in vista della proclamazione della città vincitrice, che avverrà entro il 28 marzo 2025.

“La Puglia – ha detto l’assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola, intervenuta durante la presentazione dei dossier – è la grande protagonista delle audizioni di quest’anno. Con tre città finaliste su dieci, la nostra regione porta sul tavolo del Ministero la forza di un territorio che sogna, progetta e prova a costruire il suo futuro attraverso la cultura. Grazie a candidature molto ricche e rappresentative delle bellezze e della storia del nostro territorio, Alberobello, Brindisi e Gallipoli si giocano una sfida importante. Essere Capitale della Cultura, infatti, non è solo un riconoscimento simbolico, ma è un’occasione di trasformazione concreta del territorio perché, attraverso i progetti messi in campo, si può generare crescita, innovazione e una nuova consapevolezza del proprio patrimonio. E queste città hanno dimostrato di avere la visione, l’energia e il coraggio per farlo”.

“La Regione Puglia – ha concluso Matrangola – sarà al loro fianco, qualunque sia l’esito della selezione. Perché la vera vittoria è aver messo in moto idee, progetti e comunità pronte a puntare sulla cultura per scrivere il loro futuro”.