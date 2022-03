L’ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO IN VISITA NEL BRINDISINO

“Un piacere accogliere in Provincia di Brindisi l’assessore regionale al Turismo, Sviluppo e impresa turistica Gianfranco Lopane. Lo afferma il consigliere reginale Alessandro Leoci.

Il suo tour di ascolto in Puglia, iniziato negli scorsi giorni, ora tocca il territorio brindisino con le tappe di Ostuni, Carovigno e Fasano.

In particolare la visita a Carovigno si è resa utile per programmare insieme all’assessore regionale l’incontro di ascolto rivolto agli operatori turistici locali, che si terrà a fine marzo.

Sono convinto che la conoscenza diretta dei luoghi simbolo del nostro turismo e delle realtà operanti in loco sia un plus fondamentale per chi riveste un ruolo di rappresentanza e di indirizzo.

Stamani ho accompagnato l’assessore Lopane in visita presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, il centro storico e la Piazza ‘Nzegna, che figurano tra i punti di maggiore interesse della città per la loro storia, bellezza e centralità.

Tutte le nostre città hanno un grande appeal turistico, ognuna con le proprie meravigliose peculiarità, che occorrerà potenziare e valorizzare al meglio in ottica sinergica e innovativa.

La candidatura di Mesagne a Capitale Italiana della Cultura 2024 ne è un esempio.

Perseguendo tale volontà di sinergia e coinvolgimento l’incontro che stiamo organizzando a fine marzo vuole rendere partecipi tutte le categorie di operatori del settore dI Brindisi e provincia, che in quella occasione potranno ascoltare le novità dell’Assessorato al Turismo ed esprimere le proprie visioni e bisogni”.