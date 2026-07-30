L’Associazione culturale Periferia apre le iscrizioni e rafforza la propria presenza nei quartieri

Dal 2006, l’Associazione Periferia opera con costanza e spirito di puro volontariato alservizio dei quartieri periferici della città, promuovendo iniziative concrete volte amigliorare la qualità della vita dei cittadini e a rafforzare il senso di comunità.In questi vent’anni di attività, l’associazione ha realizzato numerosi interventi dicarattere sociale, solidale e civico: assistenza alimentare alle famiglie in difficoltà;organizzazione di eventi benefici durante il periodo di festivita’ natalizie, pasquali e nel corso dell’anno,anche presso strutture protette dedicate agli anziani; acquisto e donazione di undefibrillatore; rifacimento delle facciate delle palazzine del Villaggio Pescatori inoccasione della festività della Madonna; interventi quotidiani di decoro urbano neiquartieri periferici; iniziative di sensibilizzazione su autismo ed epilessia; fornitura eposa in opera delle panchine nella piazza antistante la Chiesa di San Nicola al quartiereParadiso; organizzazione, da due anni, del Festival del Teatro in Vernacolo Brindisinoche porta le commedie nei quartieri periferici durante l’estate, oltre a numerose altreiniziative.L’associazione ritiene inoltre che, dalla soppressione delle Circoscrizioni, si siaregistrato un evidente peggioramento nella gestione dei piccoli interventi diprossimità, quali decoro urbano, pulizia, manutenzione di strade e marciapiedi epubblica illuminazione. Le Circoscrizioni rappresentavano un importante presidio dicontrollo e operatività sul territorio, oggi non più presente.Per questo motivo, Periferia apre una nuova campagna di adesioni e ricerca cittadini inogni quartiere che condividano i valori di solidarietà, volontariato, partecipazione civicae miglioramento della qualità della vita dei quartieri, operando come vere e propriesentinelle del territorio.Chiunque desideri contribuire a migliorare la qualità della vita della propria città e delproprio quartiere può contattare l’Associazione Periferia ai seguenti recapiti:Cell. +393889079331Periferia crede che il cambiamento nasca dalla partecipazione dei cittadini. Insieme possiamo costruire quartieri più vivibili, più sicuri e più solidali.