formavobis2

L’Associazione Ekoclub ha incontrato gli studenti dell’obbligo formativo

L’Associazione Ekoclub International Brindisi, presso l’ Ente di formazione FUTURA, con il Presidente   Massimo Roma  ha incontrato  gli studenti dell’obbligo formativo, nell’ ambito di un’iniziativa dedicata all’educazione ambientale e alla sostenibilità.

Nel corso  dell’incontro, Ekoclub ha illustrato  le proprie attività di tutela del territorio, promozione della legalità ambientale e sensibilizzazione delle giovani generazioni, sottolineando quindi il ruolo importante e centrale dei giovani   nella costruzione di un futuro più responsabile e sostenibile.

“ Palare di  ambiente ai ragazzi significa parlare del loro futuro”- ha dichiarato   il Presidente  di Ekoclub Brindisi  Massimo Roma.  “ Ogni  piccolo gesto   quotidiano può diventare un atto di responsabilità e rispetto  verso il territorio. Il cambiamento  parte dalla consapevolezza  e dalla partecipazione attiva di ciascuno di noi”.

Soddisfazione è stata  espressa  anche dalla  direttrice dell’ Ente   Futura  Iole   La Rosa  :  “ La formazione non può prescindere dall’ educazione ai valori civici  e ambientali. Incontri   come questo offrono agli studenti strumenti concreti per diventare cittadini   più consapevoli, responsabili e attenti al mondo che li circonda”.

Attraverso   un dialogo diretto e partecipato, gli studenti  sono   stati coinvolti  sui temi del rispetto dell’ ambiente, dell’uso consapevole delle risorse e dell’importanza  dei comportamenti  quotidiani per la salvaguardia  dell’ ambiente-

