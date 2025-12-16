L’Associazione Ekoclub ha incontrato gli studenti dell’obbligo formativo

L’Associazione Ekoclub International Brindisi, presso l’ Ente di formazione FUTURA, con il Presidente Massimo Roma ha incontrato gli studenti dell’obbligo formativo, nell’ ambito di un’iniziativa dedicata all’educazione ambientale e alla sostenibilità.

Nel corso dell’incontro, Ekoclub ha illustrato le proprie attività di tutela del territorio, promozione della legalità ambientale e sensibilizzazione delle giovani generazioni, sottolineando quindi il ruolo importante e centrale dei giovani nella costruzione di un futuro più responsabile e sostenibile.

“ Palare di ambiente ai ragazzi significa parlare del loro futuro”- ha dichiarato il Presidente di Ekoclub Brindisi Massimo Roma. “ Ogni piccolo gesto quotidiano può diventare un atto di responsabilità e rispetto verso il territorio. Il cambiamento parte dalla consapevolezza e dalla partecipazione attiva di ciascuno di noi”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla direttrice dell’ Ente Futura Iole La Rosa : “ La formazione non può prescindere dall’ educazione ai valori civici e ambientali. Incontri come questo offrono agli studenti strumenti concreti per diventare cittadini più consapevoli, responsabili e attenti al mondo che li circonda”.

Attraverso un dialogo diretto e partecipato, gli studenti sono stati coinvolti sui temi del rispetto dell’ ambiente, dell’uso consapevole delle risorse e dell’importanza dei comportamenti quotidiani per la salvaguardia dell’ ambiente-