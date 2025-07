L’Associazione “Il Curro APS” ha ufficialmente presentato l’apertura della Casa di Quartiere “Gala House”

Sabato 5 luglio, a Tuturano, in piazza Regina Margherita, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, si è tenuto un evento pubblico organizzato dalla Cooperativa Solerin (Solidarietà e Rinnovamento), che gestisce il Centro Sai di Brindisi con sede a Tuturano, e dal Consorzio sociale dell’Ambito Br/1, con il patrocinio del Comune di Brindisi. La Giornata Mondiale del Rifugiato è un appuntamento annuale voluto dalle Nazioni Unite per riconoscere la forza, il coraggio e la determinazione di milioni di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Una giornata che vuole e deve essere un’occasione per mostrare concretamente la propria solidarietà ai rifugiati. Un evento che ha proposto varie e interessanti attività e che ha visto la partecipazione di: FR/Azione Tuturano, l’Associazione “Il Curro”, Associazione Migrantes di Brindisi, Comunità Africana di Brindisi, Emergency Gruppo Provincia di Brindisi e SOS Mediterranee, Casa Betania- Brindisi, Anpi “Vincenzo Gigante” Sezione di Brindisi e Pro Loco Tuturano. Un’occasione importante per l’Associazione “Il Curro APS” che ha presentato ufficialmente l’apertura della Casa di Quartiere “Gala House”. Il “Curro APS” ha recentemente vinto il bando per la gestione della Casa di Quartiere, restituita alla comunità dal Comune di Brindisi dopo un intervento di ristrutturazione. Alla struttura è stato dato il nome di “Gala House”, in onore di Gala, donna, moglie e musa ispiratrice di Salvador Dalì. È stata raccontata la storia dell’Associazione di promozione sociale, nata nel 2015, che ha scelto come simbolo il “curro”, antico giocattolo che rappresenta il movimento continuo e i traguardi raggiunti con passione, creatività e impegno. l’Associazione, fondata da Umberto De Vitti (Presidente), e Stefania Guadalupi (Vicepresidente), è impegnata con continuità a promuovere la cultura in tutte le sue forme ed espressioni, per combattere la povertà culturale in linea con l’Agenda ONU 2030. È stato scelto l’acquilone come simbolo di libertà. È stato ribadito l’impegno dell’Associazione alla promozione della pace attraverso la cultura e l’inclusione, al di là di ogni credo religioso o politico. La “Gala House” è ufficialmente aperta e operativa ed è possibile seguire la pagina Facebook per essere aggiornati sugli eventi e le attività che si terranno. Al termine, è intervenuta la dott.ssa Manuela Arno’, responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha tradotto il messaggio di presentazione in più lingue, proprio per evidenziare lo spirito inclusivo dell’evento. “Gala House”, una struttura importante per il territorio, che, sicuramente, diventerà un prezioso punto di riferimento. Anna Consales