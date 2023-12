L’ASSOCIAZIONE “IL CURRO” PRESENTA L’EVENTO “L’ARTE CHE CURA” A MESAGNE

L’Associazione IL CURRO – APS presenta l’evento “L’ARTE che CURA” a Mesagne

IL SALOTTO DEL CURRO con il patrocinio della Città di Mesagne è lieta di presentare l’evento “L’ARTE che CURA” che si svolgerà presso l’Auditorium del Castello Normanno-Svevo a Mesagne (BR) il 20 e 21 dicembre 2023 dalle ore 17,30.

Il format della manifestazione si ispira al “Maurizio Costanzo Show”, quindi questa diventa un contenitore culturale che mette a confronto artisti ed arti varie: Stefano Bramato pittore, Rita Greco poetessa ed attrice, Antonella Rubino “cantantessa”, gli “Around the Blues” musicisti, Michele Bombacigno scrittore, Cristina Carone musicista, Simonetta Corrado scrittrice, Karassiopoulos attore e scrittore. Presenta a modera Anna Consales, esperta di cultura e spettacolo presso la testata giornalistica BrindisiTime.

La metodologia e i contenuti sono stati subito apprezzati ed accolti tempestivamente dal Sindaco di Mesagne, dai suoi collaboratori e dirigenti che si sono prodigati affinché l’evento potesse avere luogo, dimostrando come sempre una spiccata sensibilità e professionalità nel settore della cultura e dell’arte.

Questa manifestazione si ispira ad una frase di Georges Braque, artista del XX secolo: “L’arte è una ferita che si trasforma in luce”. Le sue parole suonano più vere che mai sulla scia di uno studio completo pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) delle Nazioni Unite, che riconsidera la connessione tra cultura e salute attraverso una ricerca accademica senza precedenti. Riunendo 900 pubblicazioni diverse nell’arco di 19 anni, il rapporto inizia con una semplice domanda: “Quali sono le prove sul ruolo delle arti nel migliorare la salute e il benessere?” In definitiva, si rileva che l’arte ha effetti complessivi positivi per la salute mentale e fisica in tutte le fasi della vita.

Quanti di noi si sono sentiti più sollevati quando nei periodi NO hanno ascoltato una bella canzone, o guardato un quadro, letto un libro, visto un film…

Proprio della “coccola” che l’arte ci può dare parleremo con il supporto di attori, musicisti, pittori, scrittori e della loro arte.

Due show, due appuntamenti per scoprire “l’arte che cura” quei mali che la vita frenetica ci infligge.

Perché è vero che a Natale ci sentiamo tutti più BUONI ma perché non sentirci anche BENE, tutti i giorni, grazie alla bellezza dell’arte?

Intanto divertiamoci insieme, assaporando musica, poesia, pittura, letteratura, in due emozionanti serate. E chissà che non ci venga voglia di mettere in cantiere qualche idea per il nostro nuovo anno!

L’ingresso è libero.

Il CURRO ringrazia per il patrocinio:

Città di Mesagne

Consolato Onorario di Grecia- Brindisi