L’Associazione Mytica apre le porte alla cittadinanza con due giornate interamente dedicate all’arte, alla cultura e alla condivisione.

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, presso la Casa di Quartiere “Minimus” – Bastione Carlo V a Brindisi, si terrà l’Open Day Mytica Story: un ricco programma di eventi gratuiti che animerà gli spazi con laboratori artistici e sartoriali, uno “swap party” di oggetti (scambio/dono), esposizioni di artigianato locale, mercatino biologico a km zero, presentazioni di libri, poesia performativa e incontri dedicati al benessere personale.

L’Open Day sarà inoltre occasione per conoscere più da vicino l’Associazione e le sue numerose attività: corsi, laboratori, eventi culturali e creativi in programma per l’autunno/inverno 25-26

Tutti e tutte sono invitati a partecipare!

PROGRAMMA

12 OTTOBRE Apertura ore dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 21.00

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Piano Terra EVENTO: SWAP PARTY (Scambio/Dono) oggettistica, abbigliamento, accessori, previa iscrizione. Info e iscrizioni 3404649590

Le nostre socie e docenti Unipop: Iole Pezzuto e Doriana Cinà guideranno dimostrazioni/laboratori artistici e di sartoria.

Dalle ore 16.30 alle ore 20.00

Piano Terra. EVENTO: “IL MERCATINO” MercatinoBioKm0&Artigianato. Esclusivamente produttori ed artigiani “vicini”, solo prodotti di qualità.

Piano Superiore ore 17.30 presentazione del libro “La Stanza per Sé” racconti dai laboratori di Scrittura Creativa Autobiografica, organizzati da Mytica. Presenta e dialoga con le autrici lo scrittore Mimmo TARDIO curatore del Corso e del libro.

Ore 19.00 EVENTO: POETRY SLAM gara di poesie. Info e iscrizioni 3392438503

13 OTTOBRE Apertura dalle ore 17.30 alle ore 20.00

Piano superiore. EVENTO: ore 17.30 incontro con la dottoressa Eliana MINARDI “L’affermazione di sé come strumento contro lo stress” e presentazione del corso di Mindfulness che si terrà a Brindisi

Ore 18.45 presentazione del libro “La pia peccatrice” della scrittrice Patrizia MARSELLA. Dialoga con l’autrice la Professoressa Rosa PARISI, Antropologa, docente all’Università del Salento.