L’Associazione “Penelope” ha organizzato un “sit-in per il ritorno di Adelio Bocci”



L’Associazione “Penelope Puglia odv” ha organizzato un sit-in presso Piazza Santa Teresa, Brindisi, per il ritorno di Adelio Bocci. Penelope è un’organizzazione di volontariato italiana composta da familiari e amici di persone scomparse, che offre supporto psicologico, legale e logistico a chi vive il dramma della scomparsa di un congiunto. Il sit-in è stato organizzato per sensibilizzare, ancora una volta, l’opinione pubblica sulla vicenda del piccolo Adelio, rapito e condotto in Kazakistan dalla madre circa dieci anni fa. Il bambino fu portato via dalla casa coniugale senza nessuna spiegazione. Il papà di Adelio, Giovanni, sta vivendo un vero e proprio incubo. Grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Penelope, si è rivolto al Presidente Sergio Mattarella, a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani, ma nulla è cambiato. Nonostante la mamma di Adelio sia stata condannata, la situazione rimane critica. Giovanni, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e vuole indagare sul perché le due sentenze del Tribunale di Brindisi, una del 2017 e l’altra del 2023, non siano state eseguite. Le sentenze condannano la madre e dispongono il rimpatrio del minore in Italia. Il piccolo Adelio è cittadino italiano con passaporto rilasciato dalla Repubblica Italiana. Adelio non vive, al momento, con la madre e non si hanno sue notizie. Una situazione veramente assurda e non si capisce perché al papà non sia consentito di avere informazioni del figlio e per quale ragione la Farnesina non ha rilasciato le documentazioni richieste. l’Associazione Penelope non smetterà di lottare con Giovanni perché vengano riconosciuti i suoi diritti di padre e per cercare di trovare prospettive valide per risolvere una situazione così inverosimile, che si trascina da tanti anni. Anna Consales