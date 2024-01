L’associazione “Schierarsi Brindisi” raccoglierà firme per riconoscere lo Stato di Palestina

Domenica prossima 28 Gennaio a Brindisi in Piazza della Vittoria dalle ore 10:30 alle ore 13:30, sarà allestito un gazebo per la raccolta firme finalizzata a sottoscrivere una proposta di legge di iniziativa popolare con la quale si chiede all’Italia di riconoscere lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme est. L’obiettivo è raggiungere 50.000 firme certificate.

L’evento è organizzato dall’Associazione Schierarsi Brindisi. Nello stesso giorno l’iniziativa partirà a livello nazionale e sarà replicata nel tempo in tutte le piazze d’Italia in cui l’associazione di Alessandro Di Battista è presente.

”Abbiamo programmato questa iniziativa – dichiarano i promotori Francesco Lisi, Filippo Panico e Francesco Bevacqua – a cui ne seguiranno altre in provincia come San Pancrazio e Torre Santa Susanna promossi dai referenti locali Antonio Missere e Anna Greco, per dare la possibilità a quanti lo vorranno di contribuire a sensibilizzare e sostenere una battaglia necessaria, improcrastinabile. Solo con il riconoscimento dei due Stati indipendenti con confini certi si potrà mettere fine a questa guerra fra israeliani e i palestinesi che dura ormai da 75 anni e che ha causato, e continua a causare, migliaia di vittime innocenti. Auspichiamo in una massiccia partecipazione di cittadini presso il nostro banchetto per mettere fine a queste atrocità.”

Per partecipare attivamente alle iniziative locali di Schierarsi scrivere alla email brindisi@associazioneschierarsi.it